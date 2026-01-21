Entenda por que os gafanhotos cor de rosa são raros e vivem pouco
Foi o que aconteceu, por exemplo, em julho de 2023, quando o fotógrafo Gary Phillips, de 65 anos, viu um gafanhoto rosa em seu jardim, no País de Gales. Ele podava os caules de algumas dálias quando percebeu o inseto.
O fotógrafo não conhecia a espécie e deduziu que, de fato, seria algo especial. “Nunca tinha ouvido falar deles. Percebi que era um gafanhoto rosa e imaginei que fosse muito raro”, disse Gary.
O caso aconteceu no vilarejo de Llandegfan, na ilha de Anglesey, que fica no noroeste do País de Gales.
Essa ilha tem, inclusive, o título de Área de Destacada Beleza Natural, concedido a locais bem preservados e importantes do Reino Unido.
O animal encontrado por Gary é da espécie gafanhoto-do-campo, que, geralmente, aparece nas cores verde ou marrom (ou ambas combinadas).
A cor rosa se deve a uma mutação genética chamada de eritrismo, quando o gafanhoto produz em maior quantidade uma proteína avermelhada.