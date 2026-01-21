Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empanadas: doces ou salgadinhas, uma delícia na gastronomia latina

A origem das empanadas remonta à Península Ibérica, mais especificamente à Galícia e a Portugal, onde receitas semelhantes já eram feitas na Idade Média. A técnica de “empanar”, ou envolver o recheio em massa, deu nome ao alimento.

Com a colonização espanhola, as empanadas se espalharam por toda a América Latina, ganhando variações regionais em ingredientes, formato, modo de preparo e tamanho. Cada cultura adaptou a receita conforme seus costumes e produtos locais.

A empanada argentina é uma das mais famosas, com recheios clássicos como carne picada, cebola, ovo cozido e azeitona, envoltos numa massa fina assada no forno. No norte do país, podem conter batata ou cominho.

No Chile, as empanadas tradicionais são chamadas de “empanadas de pino”, recheadas com carne moída, cebola, ovo, azeitona e, às vezes, uvas-passas. Costumam ser grandes e são assadas até dourar.

Na Colômbia e na Venezuela, as empanadas geralmente são fritas e feitas com massa de milho, conferindo textura crocante e sabor característico. Recheios populares incluem carne desfiada, queijo e frango.

Na Espanha, há empanadas grandes servidas em pedaços, como a empanada galega, feita em tabuleiro com recheios de atum, sardinha ou carne, além de cebola e pimentão. São parte da tradição desde tempos medievais.

