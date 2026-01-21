Domingos Meirelles: jornalista volta à TV com programa sobre turismo
O profissional passa a comandar uma nova atração na TV Serra Dourada, emissora afiliada do SBT em Goiânia, marcando mais um capítulo de sua carreira no jornalismo.
O programa, intitulado “Destino Brasil TV”, tem como foco a análise e a reflexão sobre o turismo no país, combinando informação, leitura de dados e abordagem jornalística.
A estreia ocorreu no dia 11 de janeiro de 2026, e a atração irá ao ar semanalmente, às 10h30. A primeira temporada prevê 52 episódios, cada um com 30 minutos de duração, formando um panorama abrangente sobre o turismo brasileiro ao longo do ano.
Domingos João Meirelles nasceu em 8 de maio de 1940 em uma família de imigrantes europeus que se estabeleceu no Brasil após a Revolução de 1930.
A carreira no jornalismo começou em 1965, após obter uma vaga de estagiário no jornal “Última Hora”. Em apenas seis meses, foi efetivado como repórter, permanecendo no veículo fundado por Samuel Wainer até 1968.
Em seguida, transferiu-se para a revista Quatro Rodas, da Editora Abril, onde realizou uma reportagem de grande impacto ao revelar irregularidades no Detran do Rio de Janeiro.