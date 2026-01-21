Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

De palcos a novelas: Rafael Rara vive momento de crescimento na carreira

Na novela, ele interpreta João Raul na fase jovem do personagem, cuja versão adulta é vivida pelo ator Filipe Bragança.

Crédito: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

João Raul é um astro do sertanejo que, apesar do sucesso, não se sente realizado profissionalmente. Envolvido com a influenciadora Naiane Sampaio do Amaral, personagem de Isabelle Drummond, o cantor vê a relação estremecer ao reencontrar Diana, sua inspiração de infância, interpretada por Isadora Cruz na fase adulta.

Crédito: Divulgação / Globo

Segundo Lúbia Fernandes, mãe do artista, Rafael chegou ao elenco após participar de um processo seletivo para atores mirins. O teste foi realizado em julho de 2025, na TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiás, e o resultado foi divulgado cerca de um mês depois.

Crédito: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

Nascido em Goiânia em 12 de dezembro de 2011, Rafael Rara começou a cantar aos dois anos de idade, influenciado pelo pai, Maurício Costa, e pelo irmão mais velho, Lucas.

Crédito: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

O primeiro grande salto de visibilidade aconteceu quando ele tinha apenas quatro anos, após um vídeo em que imitava o cantor José Rico viralizar nas redes sociais.

Crédito: Reprodução Youtube

Em 2016, Rafael fez sua estreia em rede nacional no programa “Domingo Show”, da TV Record.

Crédito: Reprodução Instagram /@rafaelraracantor

