De palcos a novelas: Rafael Rara vive momento de crescimento na carreira
Na novela, ele interpreta João Raul na fase jovem do personagem, cuja versão adulta é vivida pelo ator Filipe Bragança.
João Raul é um astro do sertanejo que, apesar do sucesso, não se sente realizado profissionalmente. Envolvido com a influenciadora Naiane Sampaio do Amaral, personagem de Isabelle Drummond, o cantor vê a relação estremecer ao reencontrar Diana, sua inspiração de infância, interpretada por Isadora Cruz na fase adulta.
Segundo Lúbia Fernandes, mãe do artista, Rafael chegou ao elenco após participar de um processo seletivo para atores mirins. O teste foi realizado em julho de 2025, na TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiás, e o resultado foi divulgado cerca de um mês depois.
Nascido em Goiânia em 12 de dezembro de 2011, Rafael Rara começou a cantar aos dois anos de idade, influenciado pelo pai, Maurício Costa, e pelo irmão mais velho, Lucas.
O primeiro grande salto de visibilidade aconteceu quando ele tinha apenas quatro anos, após um vídeo em que imitava o cantor José Rico viralizar nas redes sociais.
Em 2016, Rafael fez sua estreia em rede nacional no programa “Domingo Show”, da TV Record.