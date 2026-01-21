Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conhece William James Sidis? Veja esse prodígio intelectual da história moderna

Filho de imigrantes ucranianos, William cresceu em um ambiente altamente intelectual. Seu pai, Boris Sidis, era psicólogo e professor de Harvard, e acreditava que a estimulação precoce poderia desenvolver mentes excepcionais.

Crédito: Reprodução do X @CrazyVibes_1

A teoria do pai foi colocada em prática desde o berço. Aos 18 meses, William já lia jornais, e aos 8 anos dominava várias línguas, incluindo latim, grego, francês, alemão e russo.

Crédito: Reprodução de Youtube

Sua entrada em Harvard aos 11 anos de idade chamou atenção da imprensa e do mundo acadêmico. Na universidade, ele realizou palestras sobre geometria em quatro dimensões, encantando professores e colegas.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

Aos 16 anos, formou-se pela instituição e parecia destinado a se tornar um dos maiores cientistas da era moderna. No entanto, o peso da fama precoce e a pressão da sociedade mudariam seu destino.

Crédito: Reprodução do Youtube

Sidis passou a evitar os holofotes, buscando uma vida discreta longe da academia. Trabalhou em empregos simples e manteve uma rotina reservada, apesar do brilhantismo reconhecido.

Crédito: Reprodução Arquivo Pessoal

Publicou livros sob pseudônimos e explorou temas diversos, de matemática e cosmologia a história indígena e transporte urbano. Sua mente curiosa nunca parou de investigar o mundo ao redor

Crédito: Divulgação

