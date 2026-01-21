Conhece William James Sidis? Veja esse prodígio intelectual da história moderna
Filho de imigrantes ucranianos, William cresceu em um ambiente altamente intelectual. Seu pai, Boris Sidis, era psicólogo e professor de Harvard, e acreditava que a estimulação precoce poderia desenvolver mentes excepcionais.
A teoria do pai foi colocada em prática desde o berço. Aos 18 meses, William já lia jornais, e aos 8 anos dominava várias línguas, incluindo latim, grego, francês, alemão e russo.
Sua entrada em Harvard aos 11 anos de idade chamou atenção da imprensa e do mundo acadêmico. Na universidade, ele realizou palestras sobre geometria em quatro dimensões, encantando professores e colegas.
Aos 16 anos, formou-se pela instituição e parecia destinado a se tornar um dos maiores cientistas da era moderna. No entanto, o peso da fama precoce e a pressão da sociedade mudariam seu destino.
Sidis passou a evitar os holofotes, buscando uma vida discreta longe da academia. Trabalhou em empregos simples e manteve uma rotina reservada, apesar do brilhantismo reconhecido.
Publicou livros sob pseudônimos e explorou temas diversos, de matemática e cosmologia a história indígena e transporte urbano. Sua mente curiosa nunca parou de investigar o mundo ao redor