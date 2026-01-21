Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com tradução para mais de 50 idiomas, “The Chosen” entra no Livro dos Recordes

O novo ciclo está disponível em 50 idiomas com legendas e em 36 com dublagem dentro do aplicativo oficial da série.

Crédito: The Chosen press photos/Wikimédia

Mike Kennedy, vice-presidente de marketing da The Come and See Foundation, a organização responsável pelo financiamento e pela tradução da produção, celebrou a conquista.

Crédito: Divulgação

“É sempre bom celebrar esses marcos quando se está em uma jornada rumo a uma visão grandiosa, do tamanho de Deus… Para Come and See, nossa missão é tornar o Jesus autêntico acessível a todos ao redor do mundo por meio de The Chosen”, afirmou Kennedy.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil

O reconhecimento faz parte de um projeto ambicioso: que a série tenha tradução para 95% da população mundial.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil

Atualmente, “The Chosen” já pode ser assistida em 86 idiomas legendados e 58 dublados no aplicativo oficial.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil

O trabalho de tradução envolve uma rede extensa de profissionais, o que dá a dimensão do feito obtido pela série.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal The Chosen Brasil

