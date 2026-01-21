Com tradução para mais de 50 idiomas, “The Chosen” entra no Livro dos Recordes
O novo ciclo está disponível em 50 idiomas com legendas e em 36 com dublagem dentro do aplicativo oficial da série.
Mike Kennedy, vice-presidente de marketing da The Come and See Foundation, a organização responsável pelo financiamento e pela tradução da produção, celebrou a conquista.
“É sempre bom celebrar esses marcos quando se está em uma jornada rumo a uma visão grandiosa, do tamanho de Deus… Para Come and See, nossa missão é tornar o Jesus autêntico acessível a todos ao redor do mundo por meio de The Chosen”, afirmou Kennedy.
O reconhecimento faz parte de um projeto ambicioso: que a série tenha tradução para 95% da população mundial.
Atualmente, “The Chosen” já pode ser assistida em 86 idiomas legendados e 58 dublados no aplicativo oficial.
O trabalho de tradução envolve uma rede extensa de profissionais, o que dá a dimensão do feito obtido pela série.