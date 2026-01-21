Ciência explica gene que dificulta a cicatrização dos ruivos; veja famosos
O estudo mostrou que, quando o MC1R não funciona bem, a inflamação da ferida dura mais tempo do que deveria. Assim, o corpo não consegue avançar para as fases de reconstrução da pele, criando o que chamamos de feridas crônicas, como úlceras diabéticas ou escaras.
Para entender melhor, os pesquisadores testaram o processo em camundongos. Os de pelagem vermelha, com MC1R comprometido, cicatrizaram de forma muito mais lenta do que os de pelagem escura.
A equipe também testou um agonista tópico do MC1R, aplicado sobre metade dos camundongos feridos, enquanto a outra metade recebeu apenas um gel neutro após o desbridamento. Em camundongos que ainda tinham alguma atividade do gene, o produto acelerou a cicatrização, reduziu a inflamação e até diminuiu a formação de cicatrizes. Porém, o tratamento não funciona em quem tem o gene totalmente inativo.
Mesmo assim, a descoberta abre caminho para novos tratamentos, já que muitas pessoas com feridas difíceis de cicatrizar ainda possuem alguma atividade do MC1R. Os testes em humanos devem começar em breve.
Embora representem uma parcela pequena da população, cerca de 2% das pessoas nascem com essa característica, muitos ruivos se destacam em áreas como música, cinema e televisão. A seguir, conheça alguns artistas nacionais e internacionais que são ruivos naturais e que talvez você não saiba.
Marina Ruy Barbosa – nascida em 30 de junho de 1995, no Rio de Janeiro, é famosa por novelas como “Totalmente Demais” e por interpretar Suzane von Richthofen na série “Tremembé”.