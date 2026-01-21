Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ciência explica gene que dificulta a cicatrização dos ruivos; veja famosos

" class="op_lazy">

O estudo mostrou que, quando o MC1R não funciona bem, a inflamação da ferida dura mais tempo do que deveria. Assim, o corpo não consegue avançar para as fases de reconstrução da pele, criando o que chamamos de feridas crônicas, como úlceras diabéticas ou escaras.

Crédito: kjpargeter/Freepik

" class="op_lazy">

Para entender melhor, os pesquisadores testaram o processo em camundongos. Os de pelagem vermelha, com MC1R comprometido, cicatrizaram de forma muito mais lenta do que os de pelagem escura.

Crédito: Imagem Freepik

" class="op_lazy">

A equipe também testou um agonista tópico do MC1R, aplicado sobre metade dos camundongos feridos, enquanto a outra metade recebeu apenas um gel neutro após o desbridamento. Em camundongos que ainda tinham alguma atividade do gene, o produto acelerou a cicatrização, reduziu a inflamação e até diminuiu a formação de cicatrizes. Porém, o tratamento não funciona em quem tem o gene totalmente inativo.

Crédito: Chokniti Khongchum/Pixabay

" class="op_lazy">

Mesmo assim, a descoberta abre caminho para novos tratamentos, já que muitas pessoas com feridas difíceis de cicatrizar ainda possuem alguma atividade do MC1R. Os testes em humanos devem começar em breve.

Crédito: Imagem Freepik

" class="op_lazy">

Embora representem uma parcela pequena da população, cerca de 2% das pessoas nascem com essa característica, muitos ruivos se destacam em áreas como música, cinema e televisão. A seguir, conheça alguns artistas nacionais e internacionais que são ruivos naturais e que talvez você não saiba.

Crédito: Pixabay

" class="op_lazy">

Marina Ruy Barbosa – nascida em 30 de junho de 1995, no Rio de Janeiro, é famosa por novelas como “Totalmente Demais” e por interpretar Suzane von Richthofen na série “Tremembé”.

Crédito: Leo Faria wikimedia commons

