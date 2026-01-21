Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bruno Mars estreia novo single e entra direto no topo das paradas americanas

Tipo Notícia

 

Primeiro cartão de visitas do álbum Romantic, a música acumulou números expressivos na semana inicial: 23,5 milhões de streams oficiais, 13 mil cópias vendidas e 32,6 milhões de impressões nas rádios dos EUA, resultado do volume de execuções combinado ao alcance de audiência.

Crédito: Reprodução/Instagram/Bruno Mars

Conhecido mundialmente por hits como “When I Was Your Man” e “Locked Out of Heaven”, Bruno Mars tem construído uma carreira espetacular. Ele é natural de Honolulu, capital do estado do Havaí, nos Estados Unidos.

Crédito: Karsten Winegeart em Unsplash

O artista se consagrou não apenas como cantor, mas como músico de múltiplos talentos. Ele toca bateria, guitarra, violão, teclado, piano, percussão, baixo e gaita.

Crédito: Digitalcomatose - Flickr

Antes de se tornar produtor, compositor, dançarino, cantor e multi-instrumentalista, Mars já pertencia a uma família de músicos.

Crédito: Brothers Le/Wikimedia Commons

Peter Gene Hernandez – seu nome verdadeiro – é filho do percussionista porto-riquenho Peter Hernandez e da vocalista filipina Bernadette Hernandez.

Crédito: Reprodução Youtube

Fã declarado de artistas como Michael Jackson e Elvis Presley, ele já se apresentava quando pequeno com a banda da família, a “The Love Notes”.

Crédito: Reprodução YouTube

