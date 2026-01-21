Belize Pombal renova com a Globo e vai atuar em “Quem Ama Cuida”

Em 2020, atuou como Débora na série “Onisciente”, da Netflix, uma produção brasileira de ficção científica e suspense distópico ambientada em uma cidade futurista onde todos os cidadãos são monitorados 24 horas por dia por drones individuais. Na trama, Débora é funcionária da prefeitura e atua na administração do sistema de vigilância.

Crédito: Divulgação