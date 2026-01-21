Belize Pombal renova com a Globo e vai atuar em “Quem Ama Cuida”
Ela foi confirmada no elenco de “Quem Ama Cuida”, próxima novela das nove da emissora, escrita por Walcyr Carrasco e dirigida por Amora Mautner. Na produção, Belize terá um papel relevante em um núcleo secundário, com gravações previstas para começar em janeiro.
“Quem Ama Cuida” substituirá “Três Graças” e gira em torno do milionário Artur Brandão, interpretado por Antonio Fagundes, assassinado na noite em que anuncia o casamento com Adriana, vivida por Letícia Colin. Injustamente condenada pelo crime, Adriana deixa a prisão anos depois e passa a buscar justiça com a ajuda de Pedro, filho do advogado responsável por sua condenação.
Este será o terceiro trabalho de Belize Pombal, nascida em 26 de dezembro de 1985, em São Paulo, em novelas, todas no horário nobre.
Foi criada pela mãe solo, com o apoio da avó e das tias, e iniciou no teatro aos 11 anos e formou-se em Artes Cênicas pela Escola de Arte Dramática da USP.
Antes de se consolidar como atriz, exerceu diversas profissões: trabalhou como garçonete, atuou em loja e em escritório, além de produzir doces para venda.
Sua carreira profissional teve início em 2012 e, entre 2012 e 2019, se dedicou quase exclusivamente ao teatro, atuando em montagens como “Cidade Desmanche”, “Teatro Nosso de Cada Dia”, “Os Coloridos”, “Dona Ivone Lara”, entre outras.