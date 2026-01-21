Beleza de costas litorâneas encanta turistas do mundo inteiro
Costa Azul (França) – Também chamada de Riviera Francesa, é conhecida por cidades luxuosas como Nice, Cannes e Mônaco. Atrai celebridades, tem águas azul-turquesa e é palco do Festival de Cinema de Cannes.
Costa Brava (Espanha) – Localizada na Catalunha, combina praias paradisíacas com vilarejos históricos e uma forte influência de Salvador Dalí. Suas enseadas rochosas e águas cristalinas encantam turistas.
Costa do Algarve (Portugal) – Com falésias douradas, praias incríveis e clima ensolarado, é um dos destinos mais populares da Europa. Cidades como Lagos, Albufeira e Faro oferecem ótima gastronomia e vida noturna.
Costa Esmeralda (Itália) – Localizada na Sardenha, é conhecida por águas cristalinas, resorts luxuosos e praias de areia branca. Destino favorito de milionários e famosos, tem um ar exclusivo.
Costa Amalfitana – Situada na província de Salerno, na Campânia, Itália. Estende-se por cerca de 50 km ao longo do Mar Tirreno, sendo um dos destinos mais famosos do mundo. Seu nome vem da cidade de Amalfi, que foi uma poderosa república marítima na Idade Média.
A Costa Amalfitana da Itália é conhecida por suas falésias dramáticas, vilas coloridas e estradas sinuosas com vistas deslumbrantes. Além de seu valor natural, é reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Igrejas históricas, trilhas panorâmicas e mar cristalino compõem sua beleza única.