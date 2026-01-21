Beleza de costas litorâneas encanta turistas do mundo inteiro

Costa Amalfitana – Situada na província de Salerno, na Campânia, Itália. Estende-se por cerca de 50 km ao longo do Mar Tirreno, sendo um dos destinos mais famosos do mundo. Seu nome vem da cidade de Amalfi, que foi uma poderosa república marítima na Idade Média.

Crédito: Imagem de Giorgio Maria Zinno por Pixabay