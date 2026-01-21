Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atriz de sucesso no cinema, Dakota Johnson tem clube de livro

Autor Flipar
Dakota Mayi Johnson nasceu em 4 de outubro de 1989, em Austin, Texas, Estados Unidos. Filha dos atores Don Johnson e Melanie Griffith, ela cresceu em meio ao glamour de Hollywood. Sua avó materna, Tippi Hedren, foi uma das musas de Alfred Hitchcock, e seu padrasto foi o ator espanhol Antonio Banderas.

Crédito: Instagram @movies_movies_and_more

Dakota Johnson estreou no cinema em 1999, no filme “Loucos do Alabama”, dirigido por Antonio Banderas, seu ex-padrasto.

Crédito: reprodução youtube

Depois, iniciou para valer a carreira com papéis em filmes como ‘A Rede Social”, “A Fera”, “Anjos da Lei” e “Alianças do Crime”.

Crédito: reprodução

Mas foi em 2015 que alcançou fama internacional ao interpretar Anastasia Steele na adaptação cinematográfica da trilogia de “50 Tons de Cinza”. A franquia fez um enorme sucesso no mundo, arrecadou mais de 1,4 bilhões de dólares mundialmente.

Crédito: Divulgação

“50 Tons de Cinza” começou como uma fanfic da saga “Crepúsculo” e foi escrito pela autora britânica E. L. James sob o título original “Master of the Universe”. A história foi publicada como livro em 2011, e se tornou um fenômeno editorial. A trilogia inclui também “50 Tons Mais Escuro” e “50 Tons de Liberdade”.

Crédito: Divulgação

O enredo acompanha a relação entre Anastasia Steele, uma jovem estudante de literatura, e Christian Grey, um bilionário misterioso e controlador. Anastasia se vê envolvida em um romance intenso e complexo, que mistura paixão e poder.

Crédito: Divulgação

