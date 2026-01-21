Atriz de sucesso no cinema, Dakota Johnson tem clube de livro
Dakota Mayi Johnson nasceu em 4 de outubro de 1989, em Austin, Texas, Estados Unidos. Filha dos atores Don Johnson e Melanie Griffith, ela cresceu em meio ao glamour de Hollywood. Sua avó materna, Tippi Hedren, foi uma das musas de Alfred Hitchcock, e seu padrasto foi o ator espanhol Antonio Banderas.
Dakota Johnson estreou no cinema em 1999, no filme “Loucos do Alabama”, dirigido por Antonio Banderas, seu ex-padrasto.
Depois, iniciou para valer a carreira com papéis em filmes como ‘A Rede Social”, “A Fera”, “Anjos da Lei” e “Alianças do Crime”.
Mas foi em 2015 que alcançou fama internacional ao interpretar Anastasia Steele na adaptação cinematográfica da trilogia de “50 Tons de Cinza”. A franquia fez um enorme sucesso no mundo, arrecadou mais de 1,4 bilhões de dólares mundialmente.
“50 Tons de Cinza” começou como uma fanfic da saga “Crepúsculo” e foi escrito pela autora britânica E. L. James sob o título original “Master of the Universe”. A história foi publicada como livro em 2011, e se tornou um fenômeno editorial. A trilogia inclui também “50 Tons Mais Escuro” e “50 Tons de Liberdade”.
O enredo acompanha a relação entre Anastasia Steele, uma jovem estudante de literatura, e Christian Grey, um bilionário misterioso e controlador. Anastasia se vê envolvida em um romance intenso e complexo, que mistura paixão e poder.