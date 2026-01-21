Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Assim fica fácil: Pesquisadores testam pílula que simula efeitos de exercícios físicos

Assim fica fácil: Pesquisadores testam pílula que simula efeitos de exercícios físicos

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

O estudo, realizado com sucesso em camundongos e publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, já avança para testes clínicos em humanos.

Crédito: wikimedia commons kcthetc1

" class="op_lazy">

Segundo Thomas Poulsen, professor de Química e coautor do estudo, a molécula induz um estado metabólico semelhante ao de correr 10 quilômetros em jejum.

Crédito: Jozsef Hocza Unsplash

" class="op_lazy">

Segundo os cientistas, muitos benefícios do exercício físico e da restrição calórica estão ligados ao aumento dos níveis de lactatos e cetonas no organismo, substâncias que funcionam como combustível para as células.

Crédito: freepik Drazen Zigic

" class="op_lazy">

“Quando os níveis de lactato e cetonas no sangue aumentam, a produção de um hormônio supressor de apetite também aumenta e o nível de ácidos graxos livres no sangue diminui”, comentou Thomas Poulsen.

Crédito: Imagem de Ovidiu Negrea por Pixabay

" class="op_lazy">

“Isso traz uma série de benefícios à saúde, como a redução do risco de desenvolver síndrome metabólica”, acrescentou.

Crédito: William Choquette pexels

" class="op_lazy">

Contudo, o consumo direto de lactatos e cetonas na dieta não foi eficaz porque não eliminou do organismo algumas substâncias prejudiciais como ácido e sal.

Crédito: freepik 8photo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar