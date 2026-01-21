Assim fica fácil: Pesquisadores testam pílula que simula efeitos de exercícios físicos
O estudo, realizado com sucesso em camundongos e publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, já avança para testes clínicos em humanos.
Segundo Thomas Poulsen, professor de Química e coautor do estudo, a molécula induz um estado metabólico semelhante ao de correr 10 quilômetros em jejum.
Segundo os cientistas, muitos benefícios do exercício físico e da restrição calórica estão ligados ao aumento dos níveis de lactatos e cetonas no organismo, substâncias que funcionam como combustível para as células.
“Quando os níveis de lactato e cetonas no sangue aumentam, a produção de um hormônio supressor de apetite também aumenta e o nível de ácidos graxos livres no sangue diminui”, comentou Thomas Poulsen.
“Isso traz uma série de benefícios à saúde, como a redução do risco de desenvolver síndrome metabólica”, acrescentou.
Contudo, o consumo direto de lactatos e cetonas na dieta não foi eficaz porque não eliminou do organismo algumas substâncias prejudiciais como ácido e sal.