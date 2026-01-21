Artrose: doença que afeta articulações tira Keith Richards de turnê
A condição está relacionada ao envelhecimento e afeta sobretudo as articulações de carga, como joelhos, quadris, coluna vertebral e pés. Pesquisas apontam que a artrose de joelho já está presente em uma parcela relevante da população adulta, com crescimento acentuado a partir dos 45 anos, sendo a obesidade e o esforço físico excessivo fatores que aumentam o risco de desenvolvimento da doença.
Embora não tenha cura, o diagnóstico precoce permite retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida. O tratamento inclui medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, fisioterapia e, em fases iniciais, procedimentos como a artroscopia, que pode remover fragmentos de cartilagem e tratar lesões associadas.
Diversos famosos convivem com essa doença e, por esse motivo, precisam reduzir o ritmo de trabalho. Um exemplo é Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, que chegou a cancelar uma turnê em razão da condição. A seguir, veja outros famosos que também enfrentam o mesmo problema.
Robbie Williams – O cantor Robbie Williams revelou que sofre de artrite nas costas, o que tem impacto na sua mobilidade e força nos movimentos, inclusive influenciando como ele dança nos palcos.
Patrick Stewart – O ator, conhecido por “Star Trek” e “X-Men”, tem artrite e artrose nas mãos e falou abertamente sobre usar cannabis medicinal regularmente para aliviar os sintomas, como rigidez e dor.
Jennie Garth – atriz conhecida pela série “Barrados no Baile”, revelou ter sido diagnosticada com osteoartrite ainda na meia-idade. Ela já relatou que a doença afetou articulações como quadris e joelhos, exigindo mudanças na rotina e tratamentos para controle da dor e da mobilidade.