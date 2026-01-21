Arqueólogos encontram espada com nome de faraó
Outros achados da escavação no local incluem cerâmicas feitas com ossos de animais e vacas sepultadas – mamífero que era considerado sagrado nos rituais do Egito Antigo. A espada foi encontrada em local que sugere aos pesquisadores um uso para combate, muito além do decorativo.
Essa descoberta é mais uma recente que trouxe à tona a questão das armas usadas em tempos antigos. E que revelam requintes de crueldade. Uma espada de 3 mil anos em cemitério da Alemanha reforçou o tema. Veja outras!
O Zhua (garra, em tradução literal) era uma espécie de mão de ferro do período imperial da China. Esse artefato era utilizado para arrancar principalmente a pele, mas também em outras partes do corpo das pessoas
A atividade poderia ser feita de maneira lenta e dolorosa ou até de forma mais rápida. Caso o soldado chinês tivesse habilidade com a arma, poderia derrubar seus oponentes do cavalo, já que eles ficavam presos nas garras (ou dedos) do Zhua
O Katar é oriundo da Índia e tinha o formato de um bracelete contendo lâminas afiadas (normalmente três). A ideia era funcionar como a extensão do braço e tinha os mercenários como seus principais adeptos
A arma permitia que o usuário matasse suas vítimas rapidamente, com precisão e sem alvoroço. Também tinha eficiência para perfurar armaduras