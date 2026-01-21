Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arqueólogos encontram espada com nome de faraó

Arqueólogos encontram espada com nome de faraó

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Outros achados da escavação no local incluem cerâmicas feitas com ossos de animais e vacas sepultadas – mamífero que era considerado sagrado nos rituais do Egito Antigo. A espada foi encontrada em local que sugere aos pesquisadores um uso para combate, muito além do decorativo.

Crédito: Ales.kocourek/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Essa descoberta é mais uma recente que trouxe à tona a questão das armas usadas em tempos antigos. E que revelam requintes de crueldade. Uma espada de 3 mil anos em cemitério da Alemanha reforçou o tema. Veja outras!

Crédito: Divulgação - Escritório Estadual de Preservação de Monumentos da Baviera

" class="op_lazy">

O Zhua (garra, em tradução literal) era uma espécie de mão de ferro do período imperial da China. Esse artefato era utilizado para arrancar principalmente a pele, mas também em outras partes do corpo das pessoas

Crédito: Reprodução Iconografia da Historia

" class="op_lazy">

A atividade poderia ser feita de maneira lenta e dolorosa ou até de forma mais rápida. Caso o soldado chinês tivesse habilidade com a arma, poderia derrubar seus oponentes do cavalo, já que eles ficavam presos nas garras (ou dedos) do Zhua

Crédito: Reprodução Iconografia da Historia

" class="op_lazy">

O Katar é oriundo da Índia e tinha o formato de um bracelete contendo lâminas afiadas (normalmente três). A ideia era funcionar como a extensão do braço e tinha os mercenários como seus principais adeptos

Crédito: - Saad Akhtar Wikimedia Commons

" class="op_lazy">

A arma permitia que o usuário matasse suas vítimas rapidamente, com precisão e sem alvoroço. Também tinha eficiência para perfurar armaduras

Crédito: - Divulgação Worcester Art Museum

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar