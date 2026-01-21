Arqueólogos encontram espada com nome de faraó

Arqueólogos egípcios encontraram ruínas de uma instalação militar de 3,2 milhões de anos. Ali havia objetos de grande valor histórico, especialmente uma espada de bronze com hieróglifos (caracteres da escrita do Egito Antigo) que remetem ao nome do faraó Ramsés II.

/ Crédito: Divulgação Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito