Arqueólogos encontram ‘Chão de ossos’ em charmosa cidade da Holanda
A descoberta foi em Alkmaar, uma charmosa cidade holandesa conhecida por seu mercado tradicional de queijos, que ocorre desde 1593. Além disso, conta com belos canais, museus e uma rica herança histórica.
Os arqueólogos identificaram o piso de ladrilhos desgastados, intercalados com ossos de gado cuidadosamente cortados e organizados em um padrão geométrico preciso.
Os ossos, cortados de forma padronizada, foram posicionados com as extremidades superiores voltadas para cima, seguindo uma técnica incomum.
Apesar de rara, essa abordagem já foi registrada em outras cidades da Holanda, como Hoorn, Enkhuizen (foto) e Edam. Todas são cidades históricas conhecidas por suas tradições marítimas e vínculos com a Era de Ouro Holandesa. Todas possuem belos canais, edifícios históricos bem preservados e cultura ligada ao comércio e à pesca
Nancy de Jong, arqueóloga líder da equipe, classificou a descoberta como “extraordinária”. “É sempre um privilégio encontrar vestígios de uma era passada e desvendar os mistérios da nossa história”, disse Nancy.
Apesar de o prédio atual ter sido construído em 1609, o piso feito de ossos, datado do século 15, sugere uma história mais antiga e misteriosa para o local.