Arqueólogos encontram ‘Chão de ossos’ em charmosa cidade da Holanda

A descoberta foi em Alkmaar, uma charmosa cidade holandesa conhecida por seu mercado tradicional de queijos, que ocorre desde 1593. Além disso, conta com belos canais, museus e uma rica herança histórica.

Crédito: Reprodução/YouTube

Os arqueólogos identificaram o piso de ladrilhos desgastados, intercalados com ossos de gado cuidadosamente cortados e organizados em um padrão geométrico preciso.

Crédito: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar

Os ossos, cortados de forma padronizada, foram posicionados com as extremidades superiores voltadas para cima, seguindo uma técnica incomum.

Crédito: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar

Apesar de rara, essa abordagem já foi registrada em outras cidades da Holanda, como Hoorn, Enkhuizen (foto) e Edam. Todas são cidades históricas conhecidas por suas tradições marítimas e vínculos com a Era de Ouro Holandesa. Todas possuem belos canais, edifícios históricos bem preservados e cultura ligada ao comércio e à pesca

Crédito: wikimedia commons Ben Bender

Nancy de Jong, arqueóloga líder da equipe, classificou a descoberta como “extraordinária”. “É sempre um privilégio encontrar vestígios de uma era passada e desvendar os mistérios da nossa história”, disse Nancy.

Crédito: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar

Apesar de o prédio atual ter sido construído em 1609, o piso feito de ossos, datado do século 15, sugere uma história mais antiga e misteriosa para o local.

Crédito: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar

