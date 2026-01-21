Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após sucessivos ataques de tubarão, autoridades mandam fechar praias na Austrália

Autor Flipar
Fatores ambientais, como o aumento da temperatura do mar e chuvas intensas que atraíram presas para a costa, teriam contribuído para a presença desses animais próximos às áreas de banho.

Crédito: Domínio Público

O tubarão-cabeça-chata é uma das espécies mais temidas dos oceanos. Eles podem ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 kg.

Crédito: Wikimedia Commons/Jerome Paillet

Sua principal característica é a capacidade rara de viver tanto em água salgada quanto em água doce, sendo encontrado também em rios e estuários.

Crédito: Wikimedia Commons/Jerome Paillet

Além disso, os cabeças-chata são extremamente territoriais e imprevisíveis, características que contribuem para seu alto número de incidentes com humanos.

Crédito: Domínio Público

