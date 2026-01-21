Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Álbum com gravações inéditas de Nara Leão será lançado

As gravações foram encontradas em 2025 pelo produtor Raymundo Bittencourt, em fitas DAT (Digital Audio Tape, em inglês) sem data definida, mas atribuídas aos anos 1980. Dia 19 de janeiro, quando faria aniversário, o single “Chega de Saudade” foi lançado.

Crédito: Divulgação

A voz de Nara foi restaurada e recebeu novo acompanhamento instrumental, com violão, baixo, bateria, flauta e teclados. O repertório inclui clássicos de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Roberto Menescal e outros nomes centrais da bossa nova.

Crédito: Reprodução do site www.naraleao.com.br

O Brasil, aliás, tem cantoras que entraram para a história pelo talento e por características marcantes que as diferenciavam. É o caso da própria Nara Leão, nascida em 19/1/1942, em Vitória (ES). Conheça com o Flipar sua história.

Crédito: Acervo pessoal

Nara viria a ser uma típica carioca, chegando ao Rio com 1 ano de idade. Ainda criança, Nara teve aulas particulares de violão. E gostou tanto que, na adolescência, ingressou na academia de Carlos Lyra e Roberto Menescal.

Crédito: Reprodução do site www.naraleao.com.br

Aos 18, já era professora do instrumento. Talento nato para a música, Nara foi símbolo de um gênero musical criado na gema do RJ: a Bossa Nova. Nara fez o show que deu origem ao musical “Pobre Menina Rica”, de Carlos Lyra e Vinícius de Moraes.

Crédito: Arquivo Nacional Domínio público

Em 1964, estrelou o musical “Opinião”, de Augusto Boal, ao lado de Zé Ketti e João do Vale. No show, cantores contam as suas histórias, com música.

Crédito: Nara Leão com Zé Ketti e João do Vale - Divulgação

