Airbnb aponta Ilhabela como um dos lugares mais românticos do mundo

Autor Flipar
Tipo Notícia

 

Para chegar no resultado, o aplicativo se baseou na quantidade de vezes que a palavra “romântico” foi citada para descrever as estadias. Confira a lista!

Crédito: Mircea Iancu/Pixabay

Ilhabela, São Paulo (Brasil): Sim, tem lugar brasileiro na lista! Conhecido por suas praias deslumbrantes, cachoeiras e natureza preservada, o arquipélago é composto por uma ilha principal e várias ilhotas.

Crédito: wikimedia commons João D'Andretta

Ilhabela também é famosa por atividades como trilhas, mergulho, vela e ecoturismo, atraindo tanto turistas em busca de aventura quanto relaxamento.

Crédito: Wikimedia Commons/Jurema Oliveira

Cotswolds, Gloucestershire (Inglaterra): Os Cotswolds são uma região rural no sudoeste da Inglaterra, conhecida por suas colinas verdejantes, vilarejos pitorescos e arquitetura em pedra calcária.

Crédito: wikimedia commons/Saffron Blaze

Designada como uma “Área de Beleza Natural Excepcional” (AONB), é famosa por seus jardins floridos, igrejas antigas e casas de campo charmosas. É ou não é um destino romântico perfeito?

Crédito: Matthew Hulland/Pixabay

Riomaggiore, Ligúria (Itália): Esta é uma encantadora vila localizada na região da Ligúria, Itália, e faz parte do famoso conjunto de aldeias conhecido como Cinque Terre.

Crédito: Imagem de Gianni Crestani por Pixabay

