“Paraíso” do Jalapão atrai com arte rupestre, aventuras e exuberância natural

Os desenhos estão no complexo arqueológico da região. São 16 sítios descobertos entre 2022 e 2023 que ampliam a riqueza do Tocantins na pesquisa sobre povos antigos. Há resquícios de ocupações de 12 mil anos atrás na região.

Crédito: Divulgação : JRC Arqueologia

Em julho de 2023, obras na rodovia TO-247, entre Lagoa do Tocantins e São Félix, e a construção da ponte sobre o rio Vermelho foram até interrompidas temporariamente por causa de novas descobertas no Jalapão.

Crédito: Ageto/Governo do Tocantins

O Parque Estadual do Jalapão vem se consolidando como a principal atração turística do Tocantins. Em 2024, o parque recebeu 240 mil visitantes — um aumento significativo em relação aos 54 mil de 2023, e aos 48 mil registrados em 2022.

Crédito: - Thiago Sá/Governo do Tocantins

O Jalapão é o maior parque estadual do Tocantins e fica a 180 km de distância da capital, Palmas. Passou à condição de unidade de conservação de proteção integral em 2001 e é administrado pelo Instituto Natureza do Tocantins.

Crédito: Flipar

A área tem 1.589 km²e abrange nove municípios: Ponte Alta do Tocantins, Mateiros, São Félix do Tocantins, Lizarda, Rio Sono, Novo Acordo, Santa Tereza do Tocantins, Lagoa do Tocantins e Rio da Conceição

Crédito: - Divulgação Ascom TO

O território está protegido por cinco unidades de conservação integral da natureza: a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, a Estação Ecológica do Rio Preto, o Monumento Natural Canyons e Corredeiras do Rio Sono, o Parque Estadual do Jalapão e o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba.

Crédito: - Daniel Andrade/Arquivo Naturatins/Governo do Tocantins

