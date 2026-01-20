Tai Chi Chuan: tradição chinesa combate o estresse e fortalece o corpo
Esta arte tem raízes marciais, mas foca na saúde e bem-estar, fundamentada em princípios filosóficos taoístas como o equilíbrio entre Yin e Yang.
Caracteriza-se por movimentos lentos e circulares, que visam a harmonia entre corpo e mente, assim como inclui técnicas de respiração profunda, que ajudam a acalmar e focar a mente.
Promove o fortalecimento das pernas, melhora a postura, a flexibilidade e o equilíbrio. Além disso, reduz o estresse e a ansiedade, e contribui para a saúde cognitiva.
Ao harmonizar corpo e mente e reduzir a ansiedade, a prática regular contribui para um sono mais tranquilo e totalmente reparador.
Estudos demonstram que o Tai Chi melhora a função cognitiva, como a concentração e a memória, assim como pode auxiliar no tratamento de idosos com comprometimento cognitivo leve e retardar um declínio neste sentido.
Uma influência inicial pode ser um sistema de movimentos baseado na observação de cinco animais: tigre, cervo, urso, macaco e a garça.