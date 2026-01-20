Prédio feito para bilionários em Nova York pode desabar
Lançado em 2015, o edifício tem 426 metros de altura e 96 andares.
Na época, o arranha-céu atraiu milionários e celebridades com a promessa de exclusividade.
Segundo dados da imobiliária Zillow, o valor da cobertura no 432 Park Avenue pode chegar a US$ 70 milhões (cerca de R$ 377,5 milhões).
Embora seja “novo”, o prédio já apresenta um alarmante nível de deterioração.
Os moradores ingressaram com ações judiciais que totalizam mais de 165 milhões de dólares em busca de reparação por danos significativos.
Os problemas recorrentes incluem mais de 20 registros de infiltrações e alagamentos desde 2017, além de defeitos nos 11 elevadores e estrondos vindos do sistema de coleta de lixo.