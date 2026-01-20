Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prédio feito para bilionários em Nova York pode desabar

Flipar
Lançado em 2015, o edifício tem 426 metros de altura e 96 andares.

Crédito: Reprodução/YouTube

Na época, o arranha-céu atraiu milionários e celebridades com a promessa de exclusividade.

Crédito: Wikimedia Commons/Epistola8

Segundo dados da imobiliária Zillow, o valor da cobertura no 432 Park Avenue pode chegar a US$ 70 milhões (cerca de R$ 377,5 milhões).

Crédito: Reprodução/Zillow

Embora seja “novo”, o prédio já apresenta um alarmante nível de deterioração.

Crédito: Divulgação/Departamento de Edifícios de Nova York

Os moradores ingressaram com ações judiciais que totalizam mais de 165 milhões de dólares em busca de reparação por danos significativos.

Crédito: Wikimedia Commons/PeterSesar

Os problemas recorrentes incluem mais de 20 registros de infiltrações e alagamentos desde 2017, além de defeitos nos 11 elevadores e estrondos vindos do sistema de coleta de lixo.

Crédito: Wikimedia Commons/Epicgenius

