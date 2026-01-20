Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Porto de Galinhas é “ilha dos sonhos” nordestina que conquista brasileiros e estrangeiros; conheça

Embora não seja uma ilha, o destino é visto por muitos visitantes como a “ilha dos sonhos”, por oferecer uma experiência completa sem grandes deslocamentos.

Crédito: Wikimedia Commons/Cleferson Comarela

No passado, a região era habitada por indígenas potiguaras e, durante o período colonial, tornou-se um ponto estratégico para a exploração do pau-brasil e cana-de-açúcar.

Crédito: Reprodução

As águas mornas e transparentes são ideais para mergulho e observação da vida marinha.

Crédito: Wikimedia Commons/Renatapolicarpo

As praias de areia clara se estendem por quilômetros, permitindo caminhadas, banhos de mar e práticas esportivas.

Crédito: Wikimedia Commons/Dlgoncalves

A região apresenta uma diversidade de cenários que atende a todos os perfis: a Praia de Muro Alto, por exemplo, é famosa por suas águas paradas e resorts de luxo.

Crédito: Wikimedia Commons/Cleferson Comarela

No Pontal de Maracaípe, é possível ver o encontro do rio com o mar e observar cavalos-marinhos.

Crédito: Reprodução

