Polícia suspeita de ataque de cães selvagens após ‘sinais’ em corpo de mulher encontrado em praia da Austrália

A polícia ainda investiga se a jovem se afogou e foi atacada posteriormente ou se foi vítima direta dos dingos.

Crédito: Flickr - TSUinternational Tarleton State University

A segunda hipótese é considerada a mais provável devido ao histórico de ataques de dingos na região.

Crédito: Flickr/Wikimedia Commons

Em 2023, um menino de 10 anos foi mordido e arrastado para a água por animais da espécie enquanto caminhava em uma praia. Por sorte, ele foi salvo pela mãe e sofreu apenas ferimentos leves.

Crédito: Karlel/Pixabay

Algumas semanas depois, duas turistas foram atacadas por dingos no mesmo local.

Crédito: Pexels/Line Knipst

