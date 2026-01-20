Polícia suspeita de ataque de cães selvagens após ‘sinais’ em corpo de mulher encontrado em praia da Austrália
A polícia ainda investiga se a jovem se afogou e foi atacada posteriormente ou se foi vítima direta dos dingos.
A segunda hipótese é considerada a mais provável devido ao histórico de ataques de dingos na região.
Em 2023, um menino de 10 anos foi mordido e arrastado para a água por animais da espécie enquanto caminhava em uma praia. Por sorte, ele foi salvo pela mãe e sofreu apenas ferimentos leves.
Algumas semanas depois, duas turistas foram atacadas por dingos no mesmo local.