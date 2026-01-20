Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Peculiaridades de Tonga, país vulcânico da Oceania!

Tonga é, por exemplo, o único reino soberano na região e compreende um arquipélago de 177 ilhas, das quais apenas 36 são habitadas.

Crédito: Msdstefan wikimedia commons

A capital, Nucualofa, com cerca de 23 mil habitantes, é o centro comercial, social e de transportes mais importante de Tonga.

Crédito: Preetam Rai wikimedia commons

A história de Tonga remonta a cerca de 3.000 anos, com a chegada dos primeiros povos austronésios.

Crédito: Tauʻolunga - wikimedia commons

Apesar de ter recebido influências estrangeiras ao longo dos séculos, Tonga conseguiu preservar grande parte de sua rica cultura, marcada por tradições ancestrais, danças típicas, e uma profunda conexão com a natureza.

Crédito: reprodução

Desde 18 de março de 2012, o rei Tupou VI é quem ocupa o poder em Tonga.

Crédito: wikimedia commons

O país foi um protetorado britânico até 1970, quando conquistou a independência total. Apesar disso, mantém relações estreitas com o Reino Unido e outros países da Commonwealth.

Crédito: Simmo Simpson - Flickr

