Patrimônio da Unesco: conheça técnica milenar chinesa para fabricar maior papel do mundo

Um desses feitos é o maior papel do mundo, conhecido como Papel Xuan, uma obra-prima de manufatura artesanal com uma tradição milenar.

Crédito: Reprodução/YouTube

As técnicas empregadas para a produção deste papel são tão complexas que já foram até reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.

Crédito: Reprodução/YouTube

Ele é fabricado principalmente pela China Xuan Paper Co., empresa fundada em 1954 e responsável por cerca de 80% do papel Xuan usado no mundo.

Crédito: Reprodução/YouTube

A produção é realizada em Wuxi, cidade na província de Jiangsu, próxima a Xangai, no leste da China.

Crédito: Reprodução/YouTube

O processo de fabricação do papel demanda mais de um ano. Algumas folhas já chegaram a ser vendidas por até US$ 60 mil em leilões.

Crédito: Reprodução/YouTube

Por conta das suas fibras longas, a palha de arroz é a principal matéria-prima do Papel Xuan. Elas conferem resistência e flexibilidade à folha.

Crédito: Reprodução/YouTube

