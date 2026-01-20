Patrimônio da Unesco: conheça técnica milenar chinesa para fabricar maior papel do mundo
Um desses feitos é o maior papel do mundo, conhecido como Papel Xuan, uma obra-prima de manufatura artesanal com uma tradição milenar.
As técnicas empregadas para a produção deste papel são tão complexas que já foram até reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.
Ele é fabricado principalmente pela China Xuan Paper Co., empresa fundada em 1954 e responsável por cerca de 80% do papel Xuan usado no mundo.
A produção é realizada em Wuxi, cidade na província de Jiangsu, próxima a Xangai, no leste da China.
O processo de fabricação do papel demanda mais de um ano. Algumas folhas já chegaram a ser vendidas por até US$ 60 mil em leilões.
Por conta das suas fibras longas, a palha de arroz é a principal matéria-prima do Papel Xuan. Elas conferem resistência e flexibilidade à folha.