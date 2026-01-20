Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mortadela: o sabor popular que atravessa séculos de história

Veja nesta galeria dados sobre a sua origem, produção, composição. Curiosidades sobre esse embutido que é apreciado por muitos.

Crédito: Jeremy Keith wikimedia commons

A mortadela é um embutido feito de carne de porco, especiarias e gordura, finamente moídos, emulsionados e cozidos. Tem textura macia e sabor suave e condimentado.

Crédito: E4024 wikimedia commons

O nome “mortadela” vem do latim mortarium (almofariz), usado para triturar a carne, ou de “myrtatum,” relacionado ao uso de mirto como tempero na antiguidade.

Crédito: JJ Georges - wikimedia commons

A mortadela tem origem na cidade de Bolonha, Itália, onde é um símbolo gastronômico protegido pelo selo de Indicação Geográfica Protegida.

Crédito: Steffen Brinkmann/Wikimédia Commons

Registros mostram que a mortadela já era consumida no Império Romano, mas foi em Bolonha, na Idade Média, que ganhou a forma conhecida hoje.

Crédito: Stefano Brush Parisi - wikimedia commons

Muitos festivais celebram a mortadela, como o “MortadellaBò,” realizado anualmente em Bolonha, Itália, destacando sua qualidade. Outros também são feitos ao redor do mundo, tendo a mortadela como carro-chefe.

Crédito: Romerito Pontes wikimedia commons

