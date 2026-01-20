Mortadela: o sabor popular que atravessa séculos de história
Veja nesta galeria dados sobre a sua origem, produção, composição. Curiosidades sobre esse embutido que é apreciado por muitos.
A mortadela é um embutido feito de carne de porco, especiarias e gordura, finamente moídos, emulsionados e cozidos. Tem textura macia e sabor suave e condimentado.
O nome “mortadela” vem do latim mortarium (almofariz), usado para triturar a carne, ou de “myrtatum,” relacionado ao uso de mirto como tempero na antiguidade.
A mortadela tem origem na cidade de Bolonha, Itália, onde é um símbolo gastronômico protegido pelo selo de Indicação Geográfica Protegida.
Registros mostram que a mortadela já era consumida no Império Romano, mas foi em Bolonha, na Idade Média, que ganhou a forma conhecida hoje.
Muitos festivais celebram a mortadela, como o “MortadellaBò,” realizado anualmente em Bolonha, Itália, destacando sua qualidade. Outros também são feitos ao redor do mundo, tendo a mortadela como carro-chefe.