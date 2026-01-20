Michelle Pfeiffer, 67 anos: atriz diz que mantém vigor e beleza com alimentação da “Idade da Pedra”
Esta dieta se baseia nos hábitos alimentares do período Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, que vai de 2,6 milhões de anos atrás até 10 mil a.C. Ela prioriza alimentos obtidos por caça e coleta. Por isso é conhecida como a “dieta do homem das cavernas”.
Segundo a Mayo Clinic, o plano inclui frutas, vegetais, carnes magras, peixes, ovos, nozes e sementes. A proposta é consumir alimentos integrais e não processados. O foco está em escolhas naturais e nutritivas.
Pfeiffer conta que, fora das câmeras, permite-se mais liberdade e não abre de3 beber vinho. Para ela, o equilíbrio é essencial, apesar de mencionar que o “segredo” é justamente não haver segredo.
Estudos mostram que uma boa alimentação melhora energia, acuidade mental e resistência a doenças com o envelhecimento. A atriz também pratica ioga e pilates e gosta de acordar com o nascer do sol. Esses hábitos completam sua rotina de bem-estar.
Nascida em 29/04/1858 na cidade americana de Santa Ana, na Califórnia, Michelle Marie Pfeiffer tem uma carreira de destaque e segue envolvida em novos trabalhos. Além de atriz, ela é produtora. Veja sua trajetória.
No início de 2024, Pfeiffer despertou preocupação em sua legião de fãs ao cancelar a participação na cerimônia da 96ª edição do Oscar. A atriz havia sido escolhida para apresentar o vencedor de melhor filme, ao lado de Al Pacino.