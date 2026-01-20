Michelle Pfeiffer, 67 anos: atriz diz que mantém vigor e beleza com alimentação da “Idade da Pedra”

Esta dieta se baseia nos hábitos alimentares do período Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, que vai de 2,6 milhões de anos atrás até 10 mil a.C. Ela prioriza alimentos obtidos por caça e coleta. Por isso é conhecida como a “dieta do homem das cavernas”.

Crédito: Reprodução instagram @michellepfeifferoficial