Mercosul e União Europeia assinam acordo de livre comércio; entenda possíveis benefícios ao Brasil

Um dia antes da assinatura, Lula recebeu Ursula von der Leyen no Rio de Janeiro. “Esse acordo de parceria vai além da dimensão econômica. A UE e o Mercosul compartilham valores como respeito à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Mais diálogo político e mais cooperação vão garantir padrões elevados aos direitos trabalhistas e à defesa do meio-ambiente”, declarou o presidente brasileiro.

Crédito: Ricardo Stuckert/ Presidência da República