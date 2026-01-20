Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercosul e União Europeia assinam acordo de livre comércio; entenda possíveis benefícios ao Brasil

Estiveram na cerimônia os presidentes Santiago Peña, do Paraguai, Javier Milei, da Argentina, Yamandú Orsi, do Uruguai, Rodrigo Paz, da Bolívia, e José Raúl Mulino, do Panamá, além do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira (foto). 

Crédito: Foto: Reprodução de vídeo TV Globo

" class="op_lazy">

Pelo lado europeu, participaram Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e António Costa, presidente do Conselho Europeu. 

Crédito: Foto: Reprodução de vídeo TV Globo

" class="op_lazy">

Durante o discurso, Santiago Peña citou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, ausente do evento, e afirmou que “sem ele, não haveria acordo”, destacando o papel do Brasil na conclusão das tratativas.

Crédito: Foto: Reprodução de vídeo TV Globo

" class="op_lazy">

A ausência de Lula na cerimônia chamou atenção. Segundo o jornal “Folha de S.Paulo” e o portal “G1”, o governo brasileiro considerou que o evento deveria ter caráter técnico, com chanceleres, e não com chefes de Estado, decisão que teria sido alterada por iniciativa do Paraguai.

Crédito: Ricardo Stuckert/PR

" class="op_lazy">

Um dia antes da assinatura, Lula recebeu Ursula von der Leyen no Rio de Janeiro. “Esse acordo de parceria vai além da dimensão econômica. A UE e o Mercosul compartilham valores como respeito à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Mais diálogo político e mais cooperação vão garantir padrões elevados aos direitos trabalhistas e à defesa do meio-ambiente”, declarou o presidente brasileiro.

Crédito: Ricardo Stuckert/ Presidência da República

" class="op_lazy">

O acordo prevê a redução de tarifas comerciais e a facilitação de investimentos entre dois blocos que somam mais de 700 milhões de pessoas, formando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. 

Crédito: Foto: Reprodução de vídeo TV Globo

