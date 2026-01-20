Mansão de “Um Maluco no Pedaço” será colocada à venda
Construída em 1937, a residência da eterna família Banks tem estilo colonial georgiano, cerca de 930 metros quadrados de área construída e um terreno que ultrapassa 3.500 metros quadrados, com seis quartos e sete banheiros.
Usada apenas como fachada na série, a mansão segue valorizada e requisitada por produções audiovisuais. Atualmente, serve de locação para um projeto da Netflix e já recebeu fãs em ação promocional com o Airbnb.
Fenômeno nos Estados Unidos entre 1990 e 1996, o seriado, aliás, rapidamente caiu no gosto do público brasileiro após sua estreia no SBT, ainda na mesma década.
A história gira em torno de Will, um jovem da Filadélfia que se muda para Los Angeles a fim de viver com seus tios ricos. Lá, ele precisa se adaptar a uma realidade completamente diferente da que estava acostumado. Saiba o que aconteceu com os atores do elenco.
Will Smith (Will): Após a série, tornou-se uma das maiores estrelas do cinema mundial, com diversos filmes de sucesso, entre eles “Homens de Preto”. Ganhou o Oscar de Melhor Ator por “King Richard: Criando Campeãs”, de 2021.
Juntam-se à lista de grandes filmes estrelados por Will Smith: “Independence Day”, “Os Bad Boys”, “Hitch – Conselheiro Amoroso”, “À Procura da Felicidade” e “Eu Sou a Lenda”, entre outros sucessos.