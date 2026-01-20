Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Levantamento indica as cidades mais preparadas para idosos no Brasil

O estudo, então, levou em consideração aspectos como saúde, bem-estar, finanças, habitação, cultura e segurança para selecionar os melhores lugares para se viver na terceira idade.

Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com o índice, São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, ocupa a primeira posição entre as cidades de grande porte mais adequadas para idosos. O município se destaca pelas políticas que priorizam o envelhecimento saudável.

Crédito: Erik Romero/PMSCS

Em segundo lugar está Santos, que é considerado um bom lugar para idosos devido à sua infraestrutura e políticas voltadas para a terceira idade e segurança.

Crédito: Diogo Moreira/Wikimédia Commons

Na sequência, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, possui uma população idosa significativa, o que reflete em uma rede de serviços e atividades voltadas para esse público.

Crédito: Wikimedia commons

São Paulo também é um bom local para idosos, no que depender do estilo de vida e das prioridades individuais. Afinal, a cidade oferece uma infraestrutura de ponta, mas também apresenta desafios significativos.

Crédito: Panoramio - CORRETOR-CARVALHO

Florianópolis oferece boa qualidade de vida, alta segurança e muitos recursos, como centros de convivência, atividades físicas e culturais.

Crédito: Divulgação

