ICMBio pede suspensão de desembarques irregulares em Arraial após superlotação

Com acesso congestionado por terra e pelo mar, o relatório do órgão apontou “ineficiência no controle operacional”, com impactos na “segurança dos usuários” e na “organização da atividade turística e a integridade ambiental da área”.

Crédito: Divulgação/ICMBio

" class="op_lazy">

Em nota, a prefeitura afirmou que a “gestão da área, incluindo a lâmina d’água, as raias de embarque e desembarque (…) e demais normas operacionais e de segurança” cabe, afinal, ao instituto.

Crédito: Reprodução de Youtube

" class="op_lazy">

Conhecida como o “Caribe brasileiro”, Arraial do Cabo é um dos destinos mais impressionantes do litoral fluminense. Entre suas inúmeras atrações naturais, a Praia do Farol se destaca como um verdadeiro tesouro.

Crédito: Reprodução do Youtube Guilherme Spengler

" class="op_lazy">

Afinal, localizada em uma área protegida pela Marinha do Brasil, ela é considerada uma das praias mais limpas e preservadas não só do estado, mas de todo o país. O acesso controlado e o tempo limitado de visita ajudam a conservar seu visual intocado.

Crédito: Reprodução do Youtube Guilherme Spengler

" class="op_lazy">

Com águas cristalinas e paisagens de tirar o fôlego, a Praia do Farol é o cartão-postal ideal para abrir as portas de Arraial, onde não faltam mirantes, trilhas e mergulhos. Assim, que tal conhecermos mais atrações para se conhecer em Arraial?

Crédito: Reprodução do Youtube Guilherme Spengler

" class="op_lazy">

Um dos pontos mais emblemáticos de Arraial do Cabo, a Fenda de Nossa Senhora. Formada por rochas imponentes, é um lugar de contemplação e fé, onde, segundo a tradição, pescadores viram a imagem da Virgem Maria durante uma tempestade.

Crédito: Divulgação

