Fáceis de cuidar: plantas que não exigem poda frequente

Flipar
Flipar
Esse tipo de jardinagem é ideal para pessoas com rotina agitada, que desejam beleza e praticidade sem comprometer a estética.

Crédito: WeeJeeVee wikimedia commons

Além disso, cultivar plantas que se desenvolvem de forma organizada e resistente a pragas diminui a demanda por tratamentos e manutenção constante.

Crédito: Chris Hunkeler wikimedia commons

Ao mesmo tempo isso valoriza a harmonia natural do ambiente. Com seleção adequada, o jardim se torna quase autossuficiente, perfeito para quem busca tempo e tranquilidade. Veja algumas plantas desse tipo.

Crédito: ImagePerson - wikimedia commons

A Espireia é um gênero de arbustos floríferos da família Rosaceae, nativo da zona temperada do Hemisfério Norte, com maior diversidade no leste da Ásia .

Crédito: Pipi69e - wikimedia commons

Uma das espécies, Spiraea japonica, é originária do Japão e da China, crescendo bem em solo alcalino, sob sol pleno ou meia-sombra .

Crédito: Paul Hermans - wikimedia commons

Popularmente chamada de “buquê de noiva”, a Espireia exibe flores vibrantes em tons de rosa, roxo ou branco, atingindo entre 60 cm e 1,5 m de altura .

Crédito: Shizhao - wikimedia commons

