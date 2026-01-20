Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Essas plantas se destacam pela beleza das folhagens

Autor Flipar
A Costela-de-Adão (Monstera deliciosa) é famosa por suas grandes folhas recortadas e brilhantes, que trazem um toque tropical e exótico para qualquer ambiente. Originária da América Central, essa planta é cultivada em regiões tropicais e interiores, destacando-se como uma das mais apreciadas em decoração.

Crédito: Adriana Cezar wikimedia commons

A Calathea (Calathea ornata) encanta com suas folhas que exibem listras rosa e verdes, criando um contraste fascinante. Nativa da América do Sul, ela é amplamente cultivada como planta ornamental, especialmente em ambientes internos, devido à sua resistência e beleza única.

Crédito: Imagem de hartono subagio por Pixabay

A Alocasia (Alocasia amazonica) é conhecida por suas folhas grandes, brilhantes e com veias marcantes. Originária do Sudeste Asiático, a Alocasia é ideal para interiores e regiões tropicais, trazendo um toque de sofisticação com sua folhagem dramática.

Crédito: Imagem de Keith Clarkson por Pixabay

A Maranta (Maranta leuconeura), com suas folhas coloridas e padrões geométricos, é uma planta que chama a atenção pela beleza e delicadeza. Nativa do Brasil, a Maranta é muito cultivada como planta de interior, sendo popular por sua capacidade de prosperar em ambientes sombreados e úmidos.

Crédito: Kurt Stüber wikimedia commons

A Ficus-lira (Ficus lyrata) tem folhas grandes em forma de violino, que são verdadeiramente impressionantes. Originária da África Ocidental, ela é encontrada em jardins tropicais e cultivada em interiores, sendo especialmente valorizada por sua aparência imponente.

Crédito: LuizCent wikimedia commons

A Samambaia (Nephrolepis exaltata) é uma planta com folhagem delicada, que se espalha de maneira pendente, criando um visual arejado e elegante. Nativa das regiões tropicais e subtropicais, a samambaia é comum em florestas e ambientes internos, sendo popular pela sua capacidade de purificar o ar.

Crédito: Imagem de Julita por Pixabay

