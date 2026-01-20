Essas plantas se destacam pela beleza das folhagens
A Costela-de-Adão (Monstera deliciosa) é famosa por suas grandes folhas recortadas e brilhantes, que trazem um toque tropical e exótico para qualquer ambiente. Originária da América Central, essa planta é cultivada em regiões tropicais e interiores, destacando-se como uma das mais apreciadas em decoração.
A Calathea (Calathea ornata) encanta com suas folhas que exibem listras rosa e verdes, criando um contraste fascinante. Nativa da América do Sul, ela é amplamente cultivada como planta ornamental, especialmente em ambientes internos, devido à sua resistência e beleza única.
A Alocasia (Alocasia amazonica) é conhecida por suas folhas grandes, brilhantes e com veias marcantes. Originária do Sudeste Asiático, a Alocasia é ideal para interiores e regiões tropicais, trazendo um toque de sofisticação com sua folhagem dramática.
A Maranta (Maranta leuconeura), com suas folhas coloridas e padrões geométricos, é uma planta que chama a atenção pela beleza e delicadeza. Nativa do Brasil, a Maranta é muito cultivada como planta de interior, sendo popular por sua capacidade de prosperar em ambientes sombreados e úmidos.
A Ficus-lira (Ficus lyrata) tem folhas grandes em forma de violino, que são verdadeiramente impressionantes. Originária da África Ocidental, ela é encontrada em jardins tropicais e cultivada em interiores, sendo especialmente valorizada por sua aparência imponente.
A Samambaia (Nephrolepis exaltata) é uma planta com folhagem delicada, que se espalha de maneira pendente, criando um visual arejado e elegante. Nativa das regiões tropicais e subtropicais, a samambaia é comum em florestas e ambientes internos, sendo popular pela sua capacidade de purificar o ar.