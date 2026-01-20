Especiaria que remonta à Antiguidade, canela pode regular o apetite
A canela, então, é uma especiaria obtida a partir da casca interna de várias espécies de árvores do género Cinnamomum (família Lauraceae), usada tanto em alimentos doces como em salgados.
O termo “canela” também se refere à cor acastanhada da especiaria depois de moída. Ela é obtida a partir da espécie Cinnamomum verum, mas a maioria que circula no comércio internacional é derivada de espécies como Cinnamomum cassia, que mede até 15 metros de altura.
A palavra “canela” deriva diretamente do Latim, cannella, diminutivo de canna (tubo, cano). Ela é originada na forma que esse produto assume quando, após sua extração, a casca enrola-se formando pequenos cilindros.
Originária do Sri Lanka e do sul da Índia, a canela já foi utilizada como moeda de troca na antiguidade. Era, então, utilizada para pagar impostos, dívidas, serviços, acordos e obrigações religiosas.
Esse produto era comercializado em pó ou enrolado sobre si mesmo, a partir da casca seca dos ramos jovens. Em outra época, era considerado um presente valioso para reis e rainhas, assim como foi usado como dote, herança, reserva de capital e divisas de um reino.
A canela foi introduzida no Brasil pelos jesuítas, que a comercializavam em suas boticas. No início do século XVI, comerciantes portugueses traziam o produto diretamente do Ceilão.