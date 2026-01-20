Diego e Victor Hugo tiveram o melhor ano da carreira em 2025
O maior destaque foi “Tubarões (Ao Vivo)”, que terminou o ano como a segunda música mais tocada do país, atrás apenas de “P do Pecado (Ao Vivo)”, do Grupo Menos é Mais com Simone Mendes.
Além disso, o Spotify confirmou “Tubarões” como a música mais ouvida do Brasil em 2025 na plataforma.
“Saber que ‘Tubarões’ foi a música mais executada no Spotify em 2025 é algo que vai muito além de números, é sobre conexão, sobre histórias que se encontraram na nossa melodia”, comentou a dupla em suas redes sociais.
O hit nasceu no Triângulo Mineiro e foi composto em Uberaba, em novembro de 2024, em cerca de dez horas. A canção é assinada também por Douglas Mello, Íkaro Andrade, Rodrigo Costa e Daniel Rangel, e apresenta letra centrada em decisões e sentimentos após o fim de um relacionamento.
Além de “Tubarões”, a dupla também emplacou “Entregador de Flor (Ao Vivo)” no Top 50 anual. Com mais de uma década de carreira, Diego e Victor Hugo atingiram em 2025 o ponto mais alto de sua trajetória comercial. A seguir, conheça mais sobre a dupla.
Diego e Victor Hugo é uma dupla sertaneja formada por Diego Felix Pereira, nascido em 10 de julho de 1984, em Brasília, e Elias Anderson de Souza, conhecido como Victor Hugo, nascido em 17 de dezembro de 1988, em Uberlândia, Minas Gerais. Os dois se conheceram ainda jovens e iniciaram a trajetória musical no interior do estado.