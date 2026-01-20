Cresce o número de adultos morando na casa dos pais no Brasil
No Brasil, o impacto é claro: entre 2012 e 2022, o número de adultos de 25 a 34 anos que moram com os pais cresceu 137%, segundo levantamento da Kantar IBOPE Media. O fenômeno, apelidado de “geração canguru”, atinge principalmente famílias de maior renda.
Fora do país, a situação se repete. Na Europa, países como Portugal, Irlanda e Itália também registraram alta no número de adultos empregados vivendo com os pais. Nos Estados Unidos, quase metade dos pais já precisou abrir espaço para os filhos de volta ao lar.
Além disso, o Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens que nem estudam, nem trabalham. Algo que recebe o famigerado apelido de “nem-nem”.
Em relatório recente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o país só fica atrás da África do Sul.
A OCDE analisou dados referentes à população de 37 países sobre o perfil de jovens entre 18 e 24 anos. Nessa faixa etária da população brasileira, 36% não estudam e estão sem trabalho, formando o grupo chamado popularmente de nem-nem.
A África do Sul, recordista nesse índice negativo, tem 46,2% de jovens “nem-nem”. Turquia, Colômbia e Costa Rica completam a relação dos cinco países com a maior proporção de jovens nessa situação.