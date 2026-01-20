Confira 22 músicos do rock que completam 80 anos em 2026
John Paul Jones – Nascido em 3 de janeiro de 1946, é baixista e tecladista britânico. Integrou o Led Zeppelin e se destacou também como arranjador e músico de estúdio. Atuou em projetos como Them Crooked Vultures e lançou trabalhos solo.
Robby Krieger – Nascido em 8 de janeiro de 1946, é guitarrista americano do The Doors. Assinou algumas das principais canções da banda e desenvolveu um estilo que mescla rock, blues e influências latinas.
Aynsley Dunbar – Nascido em 10 de janeiro de 1946, é baterista inglês com extensa carreira. Passou por bandas próprias e colaborou com nomes como Frank Zappa, Jeff Beck, Journey e Whitesnake.
Tony Kaye – Nascido em 11 de janeiro de 1946, é tecladista e membro fundador do Yes. Participou das fases iniciais da banda e retornou ao grupo entre 1983 e 1996.
David Gilmour – Nascido em 6 de março de 1946, é guitarrista e vocalista inglês. Entrou para o Pink Floyd em 1968 e consolidou-se como um dos músicos mais influentes do rock, tanto pelo trabalho na banda quanto em carreira solo.
Andy Bown – Nascido em 27 de março de 1946, é tecladista e guitarrista inglês, conhecido pela longa colaboração com o Status Quo em estúdio e em apresentações ao vivo.