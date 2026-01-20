Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confira 22 músicos do rock que completam 80 anos em 2026

John Paul Jones – Nascido em 3 de janeiro de 1946, é baixista e tecladista britânico. Integrou o Led Zeppelin e se destacou também como arranjador e músico de estúdio. Atuou em projetos como Them Crooked Vultures e lançou trabalhos solo.

Crédito: Wikimedia Commons / Raph_PH

Robby Krieger – Nascido em 8 de janeiro de 1946, é guitarrista americano do The Doors. Assinou algumas das principais canções da banda e desenvolveu um estilo que mescla rock, blues e influências latinas.

Crédito: Flickr / Alberto Cabello

Aynsley Dunbar – Nascido em 10 de janeiro de 1946, é baterista inglês com extensa carreira. Passou por bandas próprias e colaborou com nomes como Frank Zappa, Jeff Beck, Journey e Whitesnake.

Crédito: Flickr / KaroliK

Tony Kaye – Nascido em 11 de janeiro de 1946, é tecladista e membro fundador do Yes. Participou das fases iniciais da banda e retornou ao grupo entre 1983 e 1996.

Crédito: Flickr / Fredamas

David Gilmour – Nascido em 6 de março de 1946, é guitarrista e vocalista inglês. Entrou para o Pink Floyd em 1968 e consolidou-se como um dos músicos mais influentes do rock, tanto pelo trabalho na banda quanto em carreira solo.

Crédito: Instagram @davidgilmour

Andy Bown – Nascido em 27 de março de 1946, é tecladista e guitarrista inglês, conhecido pela longa colaboração com o Status Quo em estúdio e em apresentações ao vivo.

Crédito: Wikimedia Commons / Håkan Henriksson

