Como os agachamentos favorecem a saúde; e valem passagem de ônibus na Romênia

Essa proposta foi lançada na bela cidade da Romênia durante a Semana Europeia do Esporte e usa quiosques com câmeras inteligentes que registram os agachamentos e geram imediatamente o bilhete de ônibus.

Crédito: Ana Maria Catalina - wikimedia commons

O projeto tem como objetivo incentivar hábitos mais saudáveis e o uso do transporte público, reduzindo o sedentarismo e promovendo um transporte mais sustentável.

Crédito: Stephen McClain wikimedia commons

Cluj-Napoca fica no noroeste da Romênia e é uma das maiores cidades do país, conhecida por sua combinação de história, cultura e inovação urbana.

Crédito: Cristian Bortes wikimedia commons

Agachamentos fortalecem principalmente os músculos das pernas — quadríceps, glúteos e posteriores —, contribuindo para maior força funcional. Eles melhoram o equilíbrio e a estabilidade, reduzindo o risco de quedas e lesões em atividades rotineiras.

Crédito: imagem gerada por i.a

Esse exercício também estimula o core (abdômen e lombar), essencial para manter uma boa postura e alinhar corretamente a coluna durante movimentos diários.

Crédito: imagem gerada por i.a

Ao fazer agachamentos, você eleva seu batimento cardíaco, o que contribui para a saúde cardiovascular e pode auxiliar no controle de peso. Eles também aumentam a densidade óssea, prevenindo osteoporose.

Crédito: imagem gerada por i.a

