Como os agachamentos favorecem a saúde; e valem passagem de ônibus na Romênia
Essa proposta foi lançada na bela cidade da Romênia durante a Semana Europeia do Esporte e usa quiosques com câmeras inteligentes que registram os agachamentos e geram imediatamente o bilhete de ônibus.
O projeto tem como objetivo incentivar hábitos mais saudáveis e o uso do transporte público, reduzindo o sedentarismo e promovendo um transporte mais sustentável.
Cluj-Napoca fica no noroeste da Romênia e é uma das maiores cidades do país, conhecida por sua combinação de história, cultura e inovação urbana.
Agachamentos fortalecem principalmente os músculos das pernas — quadríceps, glúteos e posteriores —, contribuindo para maior força funcional. Eles melhoram o equilíbrio e a estabilidade, reduzindo o risco de quedas e lesões em atividades rotineiras.
Esse exercício também estimula o core (abdômen e lombar), essencial para manter uma boa postura e alinhar corretamente a coluna durante movimentos diários.
Ao fazer agachamentos, você eleva seu batimento cardíaco, o que contribui para a saúde cardiovascular e pode auxiliar no controle de peso. Eles também aumentam a densidade óssea, prevenindo osteoporose.