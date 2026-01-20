Com deficiência auditiva desde 18 anos, Pedro Neschling fala abertamente sobre o problema

“A surdez é uma deficiência invisível porque, se eu não contar, não ficam sabendo. Boa parte da minha vida fui, e sou, deficiente. Provavelmente, as pessoas não sabem, mas a minha perda vem desde antes que eu possa me recordar. Tive um diagnóstico de surdez aos 18 anos. Não tenho um diagnóstico sobre a causa. Provavelmente, alguma coisa hereditária, não há essa explicação”, declarou, em entrevista ao jornal “O Globo” em 2024.

Crédito: Reprodução do Instagram @pedroneschling