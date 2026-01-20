Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com deficiência auditiva desde 18 anos, Pedro Neschling fala abertamente sobre o problema

“Aqui no Brasil, somos mais 10,7 milhões de pessoas com algum grau de perda auditiva. E nossa deficiência é invisível, daí a importância de se celebrar essa data. Em uma sociedade que está pouco atenta às diferenças, o dia a dia pode se tornar muito complicado para muitos de nós, sobretudo os que têm perda mais severa”, escreveu o ator.

Crédito: Reprodução do Instagram @pedroneschling

Desde que passou a abordar publicamente sua condição, Neschling afirma receber relatos frequentes de pessoas que sentem vergonha de assumir sua deficiência ou de familiares ansiosos com o futuro de entes diagnosticados.

Crédito: Reprodução do Instagram @pedroneschling

Para ele, a deficiência não deve ser encarada como uma sentença: “Calma! Uma deficiência não é uma carta condenatória. É apenas uma das inúmeras características que a pessoa tem”, escreveu.

Crédito: Reprodução do Instagram @pedroneschling

O ator foi diagnosticado com deficiência auditiva aos 18 anos, embora só tenha adotado o uso de aparelho auditivo mais adiante, já depois dos 30 anos.

Crédito: Reprodução do Instagram @pedroneschling

“A surdez é uma deficiência invisível porque, se eu não contar, não ficam sabendo. Boa parte da minha vida fui, e sou, deficiente. Provavelmente, as pessoas não sabem, mas a minha perda vem desde antes que eu possa me recordar. Tive um diagnóstico de surdez aos 18 anos. Não tenho um diagnóstico sobre a causa. Provavelmente, alguma coisa hereditária, não há essa explicação”, declarou, em entrevista ao jornal “O Globo” em 2024.

Crédito: Reprodução do Instagram @pedroneschling

Pedro Henrique dos Santos Neschling nasceu no Rio de Janeiro em 28 de junho de 1982. Ele é filho de duas personalidades ligadas ao mundo das artes, a atriz Lucélia Santos e o maestro John Neschling.

Crédito: Reprodução do Instagram @pedroneschling

