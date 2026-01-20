Com deficiência auditiva desde 18 anos, Pedro Neschling fala abertamente sobre o problema
“Aqui no Brasil, somos mais 10,7 milhões de pessoas com algum grau de perda auditiva. E nossa deficiência é invisível, daí a importância de se celebrar essa data. Em uma sociedade que está pouco atenta às diferenças, o dia a dia pode se tornar muito complicado para muitos de nós, sobretudo os que têm perda mais severa”, escreveu o ator.
Desde que passou a abordar publicamente sua condição, Neschling afirma receber relatos frequentes de pessoas que sentem vergonha de assumir sua deficiência ou de familiares ansiosos com o futuro de entes diagnosticados.
Para ele, a deficiência não deve ser encarada como uma sentença: “Calma! Uma deficiência não é uma carta condenatória. É apenas uma das inúmeras características que a pessoa tem”, escreveu.
O ator foi diagnosticado com deficiência auditiva aos 18 anos, embora só tenha adotado o uso de aparelho auditivo mais adiante, já depois dos 30 anos.
“A surdez é uma deficiência invisível porque, se eu não contar, não ficam sabendo. Boa parte da minha vida fui, e sou, deficiente. Provavelmente, as pessoas não sabem, mas a minha perda vem desde antes que eu possa me recordar. Tive um diagnóstico de surdez aos 18 anos. Não tenho um diagnóstico sobre a causa. Provavelmente, alguma coisa hereditária, não há essa explicação”, declarou, em entrevista ao jornal “O Globo” em 2024.
Pedro Henrique dos Santos Neschling nasceu no Rio de Janeiro em 28 de junho de 1982. Ele é filho de duas personalidades ligadas ao mundo das artes, a atriz Lucélia Santos e o maestro John Neschling.