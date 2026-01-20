Cofres: a busca humana por segurança desde a Antiguidade

Desde os primórdios da civilização, o ser humano busca maneiras de proteger seus bens mais valiosos. Essa necessidade deu origem aos cofres, que ao longo da história evoluíram para se tornarem verdadeiras fortalezas contra roubos, incêndios e outros perigos.

Crédito: José Rosael/Hélio Nobre/Museu Paulista da USP