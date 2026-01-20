Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cofres: a busca humana por segurança desde a Antiguidade

Cofres: a busca humana por segurança desde a Antiguidade

Desde os primórdios da civilização, o ser humano busca maneiras de proteger seus bens mais valiosos. Essa necessidade deu origem aos cofres, que ao longo da história evoluíram para se tornarem verdadeiras fortalezas contra roubos, incêndios e outros perigos.

Crédito: José Rosael/Hélio Nobre/Museu Paulista da USP

As primeiras versões de cofres surgiram na Mesopotâmia, Egito e Grécia Antiga. Eram feitos de madeira, argila ou metal e geralmente enterrados no chão ou escondidos em compartimentos secretos.

Crédito: reprodução youtube

Na Europa medieval, os cofres se tornaram mais elaborados, com fechaduras complexas e reforços de metal.

Crédito: José Rosael/Hélio Nobre/Museu Paulista da USP

Nessa época, os cofres eram usados para proteger moedas, joias, documentos importantes e até mesmo relíquias religiosas.

Crédito: freepik bearfotos

Com o avanço da tecnologia e da metalurgia, os cofres se tornaram cada vez mais resistentes e seguros.

Crédito: José Rosael/Hélio Nobre/Museu Paulista da USP

A invenção da fechadura de combinação no século 18 representou um marco importante na segurança dos cofres.

Crédito: wikimedia commons Ángel M. Felicísimo

