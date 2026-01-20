Cientistas revelam novas libélulas; conheça as espécies
A primeira faz parte do gênero Argia e por isso ganhou o nome de Argia Sertaneja, em homenagem ao sertão brasileiro.
A segunda, do gênero Minagrion, foi batizada de Minagrion Vereda, em homenagem ao parque, que é uma das principais unidades de conservação do Cerrado, importante bioma na diversidade da Natureza no Brasil.
As libélulas são insetos fascinantes que servem como indicadoras ecológicas, já que sua presença está frequentemente associada à boa qualidade da água em ambientes aquáticos. Veja curiosidades sobre elas.
As libélulas têm um corpo alongado, dois pares de asas com transparência e grandes olhos compostos, que podem cobrir até 80% da cabeça.
São predadoras eficientes tanto na fase adulta quanto na larval, alimentando-se de mosquitos e pequenos insetos aquáticos.
As libélulas passam por uma metamorfose incompleta. O ciclo de vida inclui três fases: ovo, ninfa (ou larva) e adulto.