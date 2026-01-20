Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cientistas revelam novas libélulas; conheça as espécies

Tipo Notícia

 

A primeira faz parte do gênero Argia e por isso ganhou o nome de Argia Sertaneja, em homenagem ao sertão brasileiro.

Crédito: Divulgação IFMG

A segunda, do gênero Minagrion, foi batizada de Minagrion Vereda, em homenagem ao parque, que é uma das principais unidades de conservação do Cerrado, importante bioma na diversidade da Natureza no Brasil.

Crédito: Divulgação IFMG

As libélulas são insetos fascinantes que servem como indicadoras ecológicas, já que sua presença está frequentemente associada à boa qualidade da água em ambientes aquáticos. Veja curiosidades sobre elas.

Crédito: Imagem de Anna K por Pixabay

As libélulas têm um corpo alongado, dois pares de asas com transparência e grandes olhos compostos, que podem cobrir até 80% da cabeça.

Crédito: Imagem de guentherlig por Pixabay

São predadoras eficientes tanto na fase adulta quanto na larval, alimentando-se de mosquitos e pequenos insetos aquáticos.

Crédito: Pixabay

As libélulas passam por uma metamorfose incompleta. O ciclo de vida inclui três fases: ovo, ninfa (ou larva) e adulto.

Crédito: Imagem de winterseitler por Pixabay

