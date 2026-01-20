Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cidade que abriga maior reserva de cristais do planeta fica no Brasil

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Tipo Notícia

 

Essa liderança não é apenas em termos de quantidade produzida, mas também em relação à grande variedade de gemas valiosas que estão presentes em território nacional.

Crédito: Prefeitura Municipal de Cristalina

Para entender melhor a magnitude da produção brasileira, basta considerar que somente o estado de Minas Gerais é responsável por aproximadamente um quarto de todas as gemas extraídas ao redor do mundo.

Crédito: Luiz De Aquino - Wikimédia Commons

Entretanto, a maior reserva mundial de cristais está localizada em Cristalina, situada a 130 km da capital Brasília.

Crédito: Reprodução - Prefeitura de Cristalina

A cidade tornou-se famosa por abrigar a maior concentração de cristais de rocha do planeta e, por conta disso, passou a ser reconhecida como um grande pólo energético.

Crédito: Reprodução Globoplay

Por consequência, Cristalina ganhou fama por ser o principal lugar onde mais se explora a venda de pedras e cristais preciosos e os considerados semipreciosos.

Crédito: Youtube Canal Wagnr Dco

Os turistas que vão à Cristalina podem encontrar cristais de muitos tipos: pequenos, grandes, de todas as cores e formas.

Crédito: Youtube Canal Marli Almeida

