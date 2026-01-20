Cidade que abriga maior reserva de cristais do planeta fica no Brasil
Essa liderança não é apenas em termos de quantidade produzida, mas também em relação à grande variedade de gemas valiosas que estão presentes em território nacional.
Para entender melhor a magnitude da produção brasileira, basta considerar que somente o estado de Minas Gerais é responsável por aproximadamente um quarto de todas as gemas extraídas ao redor do mundo.
Entretanto, a maior reserva mundial de cristais está localizada em Cristalina, situada a 130 km da capital Brasília.
A cidade tornou-se famosa por abrigar a maior concentração de cristais de rocha do planeta e, por conta disso, passou a ser reconhecida como um grande pólo energético.
Por consequência, Cristalina ganhou fama por ser o principal lugar onde mais se explora a venda de pedras e cristais preciosos e os considerados semipreciosos.
Os turistas que vão à Cristalina podem encontrar cristais de muitos tipos: pequenos, grandes, de todas as cores e formas.