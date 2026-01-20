Chet Baker: glória e tragédia do músico sublime que teve morte misteriosa
Dono de um talento precoce e de uma sensibilidade rara, ele se tornaria um dos trompetistas mais emblemáticos do jazz do século 20.
Ele também foi um vocalista de timbre frágil e melancólico, cuja voz ajudou a definir o clima introspectivo do chamado cool jazz.
Sua trajetória artística, marcada por enorme reconhecimento e por uma vida pessoal turbulenta, permanece como uma das mais fascinantes e trágicas da história da música.
Filho de um guitarrista que tocava em bandas country e western, Baker teve contato com a música ainda na infância. Começou a estudar trombone, mas logo migrou para o trompete, instrumento que o acompanharia por toda a vida.
Após servir ao Exército dos Estados Unidos no final dos anos 1940, estabeleceu-se na Califórnia, onde passou a circular pela vibrante cena jazzística da Costa Oeste.
Foi nesse contexto que seu talento chamou a atenção do saxofonista Charlie Parker (foto) e, pouco depois, de Gerry Mulligan, com quem formaria um quarteto histórico no início dos anos 1950.