Cartola, poeta do samba, teve várias ocupações antes de se consagrar na música

Angenor de Oliveira, que o Brasil conheceria como Cartola, nasceu no bairro do Catete, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

Filho de Sebastião Joaquim de Oliveira e Aída Gomes de Oliveira, ele cresceu em um ambiente simples, mas cercado de música. Seu pai, que era violonista amador, foi o primeiro a lhe ensinar os acordes do instrumento que o acompanharia por toda a vida.

Crédito: Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil

A sua infância, no entanto, foi marcada por dificuldades. Ainda menino, Cartola viu a família mudar-se várias vezes, até se estabelecer no Morro da Mangueira, onde ele passaria a maior parte da vida.

Crédito: Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil

Foi na Mangueira que o futuro sambista mergulhou de vez no universo musical popular. A morte precoce de sua mãe o obrigou a deixar os estudos e trabalhar cedo – foi servente de pedreiro, lavador de carros e até contínuo.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

Em um dos seus trabalhos em obras de construção, a fim de proteger os cabelos da poeira de cimento, começou a usar um chapéu-coco. Os colegas passaram a chamá-lo de “Cartola”, apelido que o acompanhou para o resto da vida.

Crédito: Acervo Museu do Samba

No início da década de 1920, Cartola passou a frequentar rodas de samba e blocos carnavalescos na Mangueira. Junto a figuras como Carlos Cachaça e Zé Espinguela, fundou blocos carnavalescos e, posteriormente, a Estação Primeira de Mangueira, uma das mais tradicionais escolas de samba do país.

Crédito: Reprodução

