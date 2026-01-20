Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Beijo dos Dinossauros surpreende em fronteira na Ásia

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

Erenhot é conhecida por seus fósseis de dinossauros e por isso adotou o tema em sua identidade urbana. Há esculturas de dinos na cidade.

Crédito: Hanno Böck wikimedia commons

A escultura de beijo dos dinossauros simboliza amizade entre os países e reverência aos animais pré-históricos da região.
A obra tem 34 metros de altura e 90 metros de comprimento. Os dinossauros atravessam a estrada como um grande arco, visível de longe por quem viaja de carro.

Crédito: Phil MacDonald wikimedia commons

Erenhot foi uma antiga rota de caravanas e depois tornou-se importante ponto de comércio ferroviário. Hoje, é passagem para trens que ligam a China à Mongólia e à Rússia. Tem uma bela estação.

Crédito: Ken Marshall wikimedia commons

Erenhot tem museus de paleontologia e parques temáticos com réplicas de dinossauros. Também há fontes termais, hotéis e centros de comércio com produtos importados da Mongólia.

Crédito: Hannob wikimedia commons

Do lado mongol, encontra-se a cidade de Zamyn-Üüd, que serve como porta de entrada para o Deserto de Gobi. É uma área estratégica de transporte e exportação de minérios, carvão e gado.

Crédito: Uugii - wikimedia commons

Ambos os lados compartilham uma cultura nômade ancestral e tradições ligadas à criação de cavalos. Em épocas festivas, é possível ver danças, lutas tradicionais e competições de arco e flecha.

Crédito: Uugii wikimedia commons

