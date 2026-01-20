Balneário Camboriú: conheça a Times Square Brasil, inspirada em Nova York
O principal destaque é um telão de LED 5D circular, com 9,6 metros de largura e 11,5 metros de altura. No mesmo local, entrou em operação o New York Food Lounge, complexo gastronômico e cultural com 1.500 metros quadrados, 26 lojas e capacidade para 350 pessoas.
O investimento total foi de R$ 50 milhões. O telão funcionará 24 horas, exibindo anúncios e conteúdos interativos, além de mensagens personalizadas. A prefeitura afirmou que o projeto está regular, apesar das críticas iniciais sobre possível poluição visual.
Críticos, aliás, argumentam que os painéis de LED gigantes geram apelo turístico artificial, o que pode descaracterizar a identidade local e comprometer a paisagem urbana com poluição visual.
O empreendimento é financiado pelos donos da área comercial do Edifício New York Apartments e oferece um ambiente moderno, com diversas opções gastronômicas, música e bebidas.
O espaço tem estacionamento, área para crianças e a “Times Square Brasil”, um grande painel de LED onde os visitantes interagem em tempo real usando um aplicativo.
Localizada em Manhattan, na cidade de Nova York, a Times Square é um dos pontos turísticos mais famosos e icônicos do mundo.