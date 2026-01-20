Atrativos de Praga, a belíssima capital da Tchéquia
Castelo de Praga (Pražský hrad) – Fundado no século IX, o Castelo de Praga é o maior castelo antigo do mundo. É um complexo de palácios, igrejas e jardins que inclui a Catedral de São Vito, o Palácio Real e a Basílica de São Jorge. Foi a sede dos reis da Boêmia e hoje é a residência oficial do presidente tcheco.
Catedral de São Vito (Katedrála svatého Víta) – Parte do complexo do Castelo de Praga, a Catedral de São Vito começou a ser construída em 1344 e foi concluída em 1929. É o principal local de coroação dos reis tchecos e abriga os túmulos de santos e monarcas, além da Capela de São Venceslau.
Ponte Carlos (Karlův most) – Concluída em 1402, a Ponte Carlos é uma das mais antigas pontes de pedra da Europa. Conectando a Cidade Velha ao Bairro de Malá Strana, é adornada com 30 estátuas barrocas de santos e é um dos pontos mais icônicos de Praga.
Praça da Cidade Velha (Staroměstské náměstí) – No coração de Praga, a Praça da Cidade Velha é rodeada por edifícios históricos, incluindo a Igreja de Nossa Senhora diante de Týn e o Relógio Astronômico. O centro da praça é dominado pela estátua de Jan Hus, reformador religioso do século XV.
Relógio Astronômico de Praga (Pražský orloj) – Instalado em 1410, o Relógio Astronômico de Praga é o terceiro mais antigo do mundo e ainda em funcionamento. Localizado na torre da Prefeitura da Cidade Velha, o relógio oferece um espetáculo a cada hora, com figuras mecânicas que se movem ao som dos sinos.
Bairro Judeu (Josefov) – O Bairro Judeu de Praga, conhecido como Josefov, possui uma das mais antigas e bem preservadas sinagogas da Europa, a Velha-Nova Sinagoga (1270). O bairro abriga ainda o Cemitério Judaico e o Museu Judaico, que documentam a rica história da comunidade judaica de Praga.