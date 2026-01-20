Arara viraliza ao demonstrar “esperteza” para saborear água de coco
O pássaro impressiona ao segurar o coco com o bico, equilibrá-lo e beber todo o líquido de uma vez. Depois, sem a menor preocupação, descarta o fruto lá de cima, arrancando risadas do público.
Cientistas afirmam que há animais no planeta com habilidades que os colocam como os mais inteligentes depois dos seres humanos. Listamos alguns pra você conhecer.
Os golfinhos são capazes de realizar uma comunicação complexa e exibem comportamentos sociais avançados, capacidade de resolver problemas e uso de ferramentas improvisadas. Curiosidade: Podem reconhecer a si mesmos em um espelho.
Corvo – É uma ave necrófaga (se alimenta de animais mortos). Estima-se que existem mais de 40 espécies em diferentes continentes. Algumas são conhecidas popularmente como gralha.
Com habilidades de resolução de problemas, os corvos possuem memória excepcional. Por isso, já foram muito utilizados como mensageiros. Curiosamente demonstram comportamentos lúdicos e até mesmo brincam.
Elefante – Mamífero herbívoro gigante, pode pesar até 7 toneladas, possui três espécies reconhecidas. Pode comer até 100 kg de vegetais por dia.