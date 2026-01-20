Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arara viraliza ao demonstrar “esperteza” para saborear água de coco

Autor Flipar
O pássaro impressiona ao segurar o coco com o bico, equilibrá-lo e beber todo o líquido de uma vez. Depois, sem a menor preocupação, descarta o fruto lá de cima, arrancando risadas do público.

Crédito: Reprodução/Instagram

Cientistas afirmam que há animais no planeta com habilidades que os colocam como os mais inteligentes depois dos seres humanos. Listamos alguns pra você conhecer.

Crédito: Pixabay

Os golfinhos são capazes de realizar uma comunicação complexa e exibem comportamentos sociais avançados, capacidade de resolver problemas e uso de ferramentas improvisadas. Curiosidade: Podem reconhecer a si mesmos em um espelho.

Crédito: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay

Corvo – É uma ave necrófaga (se alimenta de animais mortos). Estima-se que existem mais de 40 espécies em diferentes continentes. Algumas são conhecidas popularmente como gralha.

Crédito: Pixabay

Com habilidades de resolução de problemas, os corvos possuem memória excepcional. Por isso, já foram muito utilizados como mensageiros. Curiosamente demonstram comportamentos lúdicos e até mesmo brincam.

Crédito: - Reprodução Youtube

Elefante – Mamífero herbívoro gigante, pode pesar até 7 toneladas, possui três espécies reconhecidas. Pode comer até 100 kg de vegetais por dia.

Crédito: Flickr Norm Johnson

