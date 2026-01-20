Após 25 anos, Luciana Gimenez se despede da RedeTV! e fala em ‘novo desafio’

Parte da infância foi vivida na casa da avó materna, em São Paulo, durante o processo de separação dos pais. Após a morte da avó, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a morar com a mãe e o padrasto, o ator Jece Valadão (1930 – 2006).

Crédito: Reprodução do Instagram @lucianagimenez