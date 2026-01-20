Após 25 anos, Luciana Gimenez se despede da RedeTV! e fala em ‘novo desafio’
Segundo a empresa, a decisão foi tomada de forma consensual entre as partes, marcando o fim de um dos ciclos mais longos e emblemáticos da televisão brasileira no século 21.
Luciana chegou à emissora em 2001 e, desde então, esteve à frente do “SuperPop”, exibido nas noites de quarta-feira, além de ter comandado outros programas, como “Mega Senha”, entre 2010 e 2011, e o “Luciana by Night”, exibido de 2012 a 2021.
Luciana Gimenez publicou um texto extenso nas redes sociais para comentar a despedida.“Tenho orgulho do que construímos. Tenho gratidão por cada equipe, cada produtor, cada convidado e cada telespectador que esteve comigo ao longo da jornada”, declarou.
“O coração aperta de saudade, mas a certeza é maior: fizemos a diferença”, afirmou, antes de deixar em aberto os próximos passos da carreira. “2026 será um ano de viver um novo desafio!”, anunciou, sem revelar detalhes.
A saída acontece em um momento de mudanças internas na emissora. Recentemente, a RedeTV! passou por uma reestruturação acionária, após Marcelo de Carvalho, empresário e ex-marido de Luciana, vender sua participação na empresa para Amilcare Dallevo Júnior, presidente e cofundador do canal.
Luciana Gimenez Morad nasceu em São Paulo, em 3 de novembro de 1969, e construiu uma trajetória multifacetada como apresentadora, empresária e modelo, tornando-se uma das figuras mais conhecidas da televisão brasileira.