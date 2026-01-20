Água de coco: por que ela virou a bebida símbolo do calor
Entre esses minerais estão potássio, sódio e magnésio. Eles ajudam na reposição eletrolítica após suor intenso.
Por isso, a água de coco é bastante consumida após atividades físicas. Não substitui isotônicos em treinos muito longos, mas ajuda no dia a dia.
Outra vantagem é o baixo teor calórico em comparação a refrigerantes e sucos industrializados. Isso a torna opção comum em dietas leves.
Ela também costuma ser bem tolerada pelo estômago. Em geral, não causa desconforto quando consumida com moderação.
Há, porém, alguns cuidados. O excesso pode elevar demais a ingestão de potássio, especialmente em pessoas com problemas renais.
A quantidade indicada costuma variar de um a dois copos por dia. Em dias muito quentes, pode-se consumir um pouco mais, sem exageros.